Rodolfo Landim vence eleição e será presidente do Flamengo a partir de 2019

Nesse sábado (8), na Gávea, foram realizadas as eleições do Flamengo para o triênio 2019/2021, Rodolfo Landim, candidato da Chapa Roxa, venceu com 1879 votos. Atual vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba teve 1097 votos. Marcelo Vargas e José Carlos Peruano tiveram 41 e 22 votos, respectivamente, e não passaram de meros coadjuvantes no pleito.

Candidato da Chapa Roxa, Landim é do ramo petrolífero. Ex-presidente da OGX, atual presidente da Ouro Preto Óleo e Gás S.A e desafeto do empresário EIke Batista, o novo presidente do clube mais popular do país promete recolocar o Rubro-Negro no caminho das conquistas.

Com Landim, retornarão ao clube nomes com Luiz Eduardo Baptista, o BAP, Roberto Diniz, Cláudio Pracownik, dentre outros, que participaram em algum momento da administração do Flamengo, nos últimos seis anos.

Para o carro-forte do clube, o futebol, Marcos Braz foi o escolhido para ser o vice-presidente da pasta. A nova diretoria busca contratar Alessandro, atualmente no Corinthians, para ser gerente de futebol.

Para a próxima temporada, a expectativa é que Abel Braga seja anunciado como novo técnico até o início da semana. Alguns nomes são especulados para a equipe e Rodriguinho, atualmente no Pyramids-EGI, é quem está mais perto de ser contratado.

Atual presidente, Bandeira de Mello, cumprimentou Landim antes do término da eleição, e afirmou que auxiliará na transição do opositor. O mesmo foi feito por Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol, que prometeu entregar a Landim, o planejamento para 2019 que foi feito pela pasta.