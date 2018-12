O retorno 14 anos depois: Abel Braga é o novo treinador do Flamengo

Após a definição do novo presidente do Flamengo - Landim venceu com x votos no pleito deste sábado (8) - o Rubro-Negro decidiu quem comandará a equipe em 2019. Velho conhecido da equipe da Gávea, Abel Braga retorna ao clube onde comandou em 2004, assinará por um ano, em um contrato sem multa rescisória, e terá um elenco muito mais farto à disposição.

Rodolfo Landim anuncia acordo para ter Abel Braga como técnico do Flamengo



Abel Braga será o técnico do Flamengo na próxima temporada. — UniFla - Unidos Pelo Flamengo (Chapa Roxa) (@ChapaUniFla) 11 de dezembro de 2018

O treinador estava sem clube desde a saída do Fluminense, no período da Copa do Mundo. No Tricolor, foram 109 jogos com 43 vitórias, 29 empates e 37 derrotas, e um aproveitamento de 48,3%. Para o Rubro-Negro, Abelão trará o auxiliar Leomir e o observador técnico, Fábio Moreno, que dirigiu interinamente o Fluminense na última rodada do Brasileirão 2018.

Aos 66 anos, o experiente treinador chega ao Rubro-negro acompanhado de dois profissionais: o auxiliar Leomir, e o observador técnico Fábio Moreno. — UniFla - Unidos Pelo Flamengo (Chapa Roxa) (@ChapaUniFla) 11 de dezembro de 2018

Na primeira passagem, o treinador conquistou o Campeonato Carioca, em cima do Vasco, mas o vice da Copa do Brasil, em pleno Maracanã, para o pequeno Santo André - com direito a quatro volantes na escalação final - e a inédita lanterna no Brasileiro, fizeram com que o treinador não aguentasse e pedisse demissão do cargo. Ao todo, foram 76 jogos no ano, com

Em 2019, o primeiro compromisso de Abel com o Flamengo será na Flórida Cup, onde a equipe enfrentará o Ajax-HOL, no dia 10 de janeiro, e o Eintracht Frankfurt-ALE, no dia 12. O clube também disputará o Campeonato Carioca, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na temporada.

Antes mesmo da eleição, alguns nomes já foram especulados na equipe. O meia Rodriguinho é o nome mais próximo de ser contratado. O clube também irá ao mercado para reforçar as posições carentes do elenco. Caso permaneça com Diego Alves, que conversará com Marcos Braz e Landim, o Flamengo se livrará de ter que buscar mais um jogador no mercado.

Com a decisão pelo novo comandante, Dorival Júnior voltará ao mercado. Apesar da segunda passagem pelo clube, o técnico ainda não resolveu a pendência que tinha com o Rubro-Negro na justiça, e seus advogados ainda negociam um acordo com a diretoria. Em 12 jogos no comando da equipe da Gávea, o treinador conquistou 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, com um aproveitamento de 66,6%.