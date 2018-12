Apoiado por Landim, Antonio Alcides é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Fla

Após a eleição para presidente no último sábado (8), no ginásio Hélio Maurício, a Gávea voltou a viver o clima eleitoral nessa terça-feira (11). E novamente o novo mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, se saiu vitorioso: Antonio Alcides, da Chapa Roxa e apoiado por Landim, foi eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube.

O número de sócios que votaram foi três vezes menor que a do último fim de semana. O candidato da situação obteve 476 votos, e superou Alexandre Póvoa, da Chapa Azul, que teve 258 votos. Lysias Itapicuru, da Chapa Cinza e que também apoiou Landim no sábado, ficou com apenas 62 votos. Alcides e Gil Bernardo Leal, seu vice, tomaram posse após a votação e comandarão o conselho até 2021.

Após a eleição, o novo presidente do Conselho Deliberativo pregou por uma união no clube: "Fiquei muito honrado quando o Landim me convidou para fazer parte deste grupo. Quero parabenizar os componentes da chapa azul pela lisura com a qual se comportaram. São pessoas que trabalharam pelo Flamengo. Espero que tenhamos o Flamengo unido", afirmou Alcides.

Após a vitória do aliado, Landim comemorou: "É confortável governar sabendo que terá alguém da estatura do Alcides, uma pessoa independente, um rubro-negro reconhecido na casa pla sua isenção, mas que, de fato, é alinhado com os princípios e projetos da Chapa Roxa. Isso nos deixa bastante confortável. Não só porque está alinhado, mas sim pela pessoa que ele é".