Sorteio define primeiros confrontos da Copa do Brasil 2019

A CBF, por meio de sorteio realizado na noite desta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2019. A disputa começa no dia 6 de fevereiro e os jogos serão em jogo único na casa do time pior ranqueado.

A primeira e a segunda fase são em jogo único, porém, na segunda, o mando de campo é definido por sorteio. A partir da terceira fase os jogos virão mata-mata.

O modelo da competição será igual ao de 2018, que teve o Cruzeiro se sagrando hexacampeão.

Confira a lista das partidas:

Altos-PI x Santos

São José-RS x Chapecoense

River-PI x Fluminense

Ferroviário-CE x Corinthians

Juazeirense-BA x Vasco;

Aparecidense-GO x Ponte Preta

URT-MG x Coritiba

Rio Branco-AC x Bahia

Campinense-PB x Botafogo

Moto Clube-MA x Vitória

Tombense-MG x Sport

Brusque x Atlético-GO

Itabaiana-SE x Paraná

Central-PE x Ceará

Sinop x Santa Cruz-PE

Boavista-RJ x Figueirense

São Raimundo-PA x Criciúma

Sergipe x Goiás

São Raimundo-RR x América-MG

Real Desportivo-RO x Avaí

Galvez-AC x ABC-RN

Mixto-MT x CSA-AL

Votoporanguense-SP x Ypiranga-RS

Avenida-RS x Guarani-SP

Bragantino-PA x Asa-AL

Santa Cruz-RN x Tupi-MG

Operário-MS x Botafogo-PB

Sobradinho-DF x América-RN

Serra-ES x Remo

Imperatriz-MA x Náutico-PB;

Brasiliense-DF x CRB-AL

Tubarão-SC x Brasil-RS

Manaus - Vila Nova-GO

Foz do Iguaçu x Boa Esporte

Palmas-TO x Juventude-RS

Corumbaense-MS x Luverdense-MS

Fast-AM x Oeste-SP

Americano-RJ x Londrina

Atlético-CE x Joinville