Empresário de Thiago Neves propõe troca do meia do Cruzeiro em Diego Ribas, do Flamengo

Nesta temporada, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil 2018. Destaque nestas duas competições, o meia Thiago Neves despertou interesse de grandes clubes da elite do Brasil. Após sondagem de Corinthians e Grêmio, o procurador do camisa 30 propôs ao vice-presidente da raposa, Itair Machado, uma troca envolvendo o armador Diego Ribas, do Flamengo.

Durante entrevista concedida à Rádio Itatiaia, Itair comentou sobre a proposta do empresário do jogador.

"O que acontece com o Diego é que o procurador do Thiago Neves (Leandro Lima) perguntou se interessava trocar com o Flamengo. Não foi o Flamengo, foi o procurador", revelou.

Em meio a esta especulação, o portal GloboEsporte.com tentou entrar em contato com Leandro Lima, mas não obteve êxito. Segundo o vice-presidente, Itair Machado, o agente deve se reunir com Thiago Neves nos próximos dias para discutir o seu futuro.

Com 33 anos, Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2019. Diego Ribas, que possui a mesma idade, tem vínculo com o Flamengo até metade do próximo ano.

O clube que quiser contar com o armador do clube celeste, terá que quitar uma multa de R$ 30 milhões. A cúpula cruzeirense espera que uma possível negociação inclua jogadores, mais uma quantia em dinheiro.