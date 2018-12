Exclusivo: Santa Cruz aguarda 'sim' de Pedro Carmona para anunciar contratação

O Santa Cruz segue trabalhando pesado nos bastidores para reforçar seu elenco em 2019. Depois de conseguir fechar com cinco nomes até o momento, o gerente de futebol Luciano Sorriso visa a chegada de um camisa 10. Nesse intuito, o dirigente fez uma proposta atrativa ao meia Pedro Carmona, que neste ano jogou a Serie B pelo Paysandu.

Todos os trâmites já foram ultrapassados e o Santa Cruz espera apenas o sim de Pedro Carmona para poder anunciar a contratação em seu site oficial. O nome foi aprovado imediatamente pelo técnico Leston Junior, que enxerga com bons olhos o ingresso do ex-Palmeirense em seu time.

Nascido em Porto Alegre, essa seria a terceira passagem de Pedro Carmona no futebol pernambucano. Na primeira, pelo Náutico, ele foi um dos grandes destaques do primeiro semestre do Timbu. Posteriormente, acabou atrapalhado por lesões e não conseguiu repetir os iniciais bons momentos. Em sua carreira, também jogou por Internacional, Palmeiras, São Caetano, Figueirense, Criciúma, Oeste, Vila Nova, Fortaleza, e por último esteve no Paysandu, onde fez oito gols em 37 jogos.