Corinthians anuncia contratação de Ramiro, ex-Grêmio, por quatro temporadas

O Corinthians oficializou a contratação de Ramiro, que defendia o Grêmio. O vínculo será até o fim 2022. O atleta de 25 anos ainda passará por exames médicos para efetivar o acordo. O Timão efetuou a compra de 70% dos direitos do volante, que também pode atuar como meia.

Revelado no Juventude, o jogador estava no Grêmio desde 2013 e esteve presente em 251 jogos com 23 gols marcados. Com a camisa tricolor conquistou a Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017 Campeonato Gaúcho 2018 e a Recopa Sul-Americana 2018.

Ramiro é o quinto reforço da equipe alvinegra. Além dele, chegaram o volante Richard, do Fluminense, os atacantes André Luis e Gustavo Silva e o lateral-direito Michel Macedo.