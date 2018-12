Exclusivo: Milton Cruz chega ao Recife para conversar com candidato à presidência do Sport

Já era algo admitido por ambas as partes: Milton Cruz era o treinador pretendido por Milton Bivar, candidato e grande favorito a vencer as eleições para presidência do Sport nos próximos dois anos. Ainda quando estava no Rio de Janeiro fazendo o curso da CBF, o técnico falou em "algo engatilhado" com o leão, ao mesmo tempo que era abertamente elogiado para imprensa pernambucana por Bivar. Visando finalizar o acordo desenhado, o ex-futebolista desembarcou hoje no Recife e passará horas reunido com membros da chapa Sport de todos.

Mesmo com a proximidade dos dois lados, ainda existem questões para serem resolvidas. Como a salarial, que não deve ser problema, e assuntos no tocante a necessária reformulação do elenco, que precisará se renovar passando também por um processo de redução de folha. Apesar de nada poder ir para o papel antes dos resultados das eleições, marcadas para próxima terça-feira (18), já existe um grande trabalho de bastidores feito pelos prováveis futuros diretores do clube. A reunião com o treinador além de selar o acordo contratual, também servirá para destrinchar as situações em andamento.

Se tudo ocorrer dentro do esperado, o Sport será o terceiro clube que Milton Cruz comandará desde que deixou o São Paulo. Aos 61 anos, ele teve experiência rápida curiosamente no Náutico, rival do leão, e uma outra mais extensa no Figueirense, onde foi campeão catarinense e venceu 31 jogos dos 68 que passou á frente do furacão de Florianópolis.

Passado rubro-negro

Essa não será a primeira vez que Milton Cruz defenderá as cores do Sport. Atacante quando jogador, ele teve a oportunidade de defender o clube entre as temporadas de 1985 e 1986.