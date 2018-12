Atlético-MG deve selar permanência de Leonardo Silva para 2019

Um dos maiores zagueiros da história do Atlético-MG está prestes a encerrar o seu ciclo como jogador profissional do clube. Leonardo Silva, de 39 anos, deve renovar com o Galo até junho de 2019, segundo apurou o portal GloboEsporte.com

Mas a passagem do capitão no alvinegro não deve acabar. O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, ofereceu um cargo no clube para o jogador, após pendurar as chuteiras, sendo com gravata ou na comissão técnica.

"O Léo é uma pessoa que tem uma história maravilhosa no Atlético. Já conversei com ele algumas vezes no sentido de que, quando ele quiser, seja com gravata ou no campo, as portas do Atlético sempre vão estar abertas para ele no futuro. (...) Obviamente, quando o Léo parar, se quiser estar com a gente, vai estar. É uma pessoa que tem uma história muito grande no clube. Uma pessoa séria, competente, e que está se preparando para isso aí", declarou o presidente em entrevista dada à Rádio Itatiaia.

Atualmente, Léo Silva é acadêmico de educação física e cursa inglês. Ademais, o atleta pensa também em estudar gestão esportiva nos próximos meses. Jogador mais longevo do clube (desde 2011), o defensor é um dos principais líderes do grupo, capitão desde 2015, maior zagueiro artilheiro da história do Alvinegro com 34 gols e soma 359 partidas disputadas.

Reforços para a zaga

Com a aposentadoria de Léo Silva próxima e Iago Maidana cobiçado pelo futebol europeu, o diretor de futebol Marques trabalha para contratar pelo o menos dois zagueiros para o time. Setor bastante criticado pelo torcida, nomes como Réver (do Flamengo) e Igor Rabello (do Botafogo) podem chegar a Cidade do Galo em 2019.