Grêmio renova com Léo Moura por mais uma temporada

Após duas semanas de negociações, o Grêmio chegou a um acordo com Léo Moura e o lateral irá permanecer por mais um temporada no clube. Aos 40 anos de idade, será o terceiro ano do atleta no Tricolor. Ele chegou ao time em 2017 e participou da conquista da Libertadores, da Recopa e do Gauchão.

O anúncio oficial do acerto deve ser feito nos próximos dias. Caso não chegasse a um acordo com o jogador, o Grêmio procuraria Marcos Rocha, do Atlético-MG. Além dele, Guilherme Varela, do Penarol, também esteve nos planos do clube.

Para a lateral direita, o técnico Renato Portaluppi tem mais duas opções além de Léo Moura. São eles Madson e Leonardo, que ao final da temporada vinha revezando a titularidade com o dono da camisa 2.

Desde que chegou ao time tricolor, Léo Moura atuou 76 vezes. Balançou as redes em cinco oportunidades.