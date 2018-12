Newton Drummond é anunciado como novo direto de futebol da Chapecoense

A Chapecoense confirmou Newton Drummond como novo diretor de futebol do clube, na tarde deste domingo (16), e deve apresentá-lo oficialmente durante esta semana. Drummond começou sua carreira de cartola no Internacional, conquistando o emblemático título mundial contra o Barcelona, no final da temporada de 2006. Teve passagens por Vitória, onde ficou apenas um mês antes de aceitar proposta do Vasco, e também por Criciúma.



Com a definição do novo homem forte do futebol, a Chape continua sua preparação para 2018, mantendo Claudinei Oliveira como treinador e buscando renovar com os jogadores que conseguiram manter o Verdão mais um ano na Série A do Brasileirão. Entre os jogadores que a Chape pretende segurar está o artilheiro Leandro Pereira, que tem empréstimo perto do fim.

Confira a nota da Chape

A Associação Chapecoense de Futebol confirma a contratação de Newton Drummond para o cargo de Diretor Executivo de Futebol. O profissional encontra-se em Chapecó e se reuniu na manhã deste domingo (16) com a Direção alviverde para acertar os detalhes do contrato e concretizar o acordo.

Newton tem uma vasta história no futebol, iniciou sua carreira como Diretor das Categorias de Base do Internacional em 1996. Na equipe profissional do clube gaúcho permaneceu no cargo de Diretor Executivo por dez anos e colecionou títulos do Gauchão, Taça Libertadores e também o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa em 2006.

Após se despedir do Internacional, Newton Drummond passou por clubes como, Vitória, Criciúma e Vasco da Gama, seu último clube. Neste período retornou em mais duas oportunidades ao Internacional. A apresentação oficial do novo Diretor Executivo será realizada ainda nesta semana.