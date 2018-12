América-MG oficializa contratação do atacante Felipe Azevedo, ex-Ceará, por uma temporada

O América anunciou a contratação de seu segundo reforço para 2019. Trata-se do atacante Felipe Azevedo, de 31 anos, ex-Ceará. Ele assinou até o fim da próxima temporada e terá a missão de ajudar o Coelho a voltar à elite do futebol brasileiro, em 2020. Na última sexta-feira (14) a diretoria americana já havia repatriado o atacante Marcelo Toscano.

Revelado pelo América-SP, Felipe iniciou sua carreira profissional em 2006. Em 2009, ele se destacou, foi jogar no Santos e, logo depois, atuou na Europa e no futebol coreano. No retorno ao futebol brasileiro, o atacante jogou no Ceará entre 2011 e 2012 e depois passou três anos no Sport, de pernambuco.

Após passagem no nordeste, o jogador foi atuar na Ponte Preta entre 2015 e 2016 e em 2017, jogou no futebol tailandês, onde conquistou uma copa nacional.

Neste ano, voltou ao Brasil para atuar novamente pelo Vozão e ajudou a equipe a permanecer na Série A, tendo atuado em 32 jogos pelo campeonato nacional.

Ficha Técnica:

Nome completo: Felipe Azevedo dos Santos

Data de nascimento: 10/1/1987

Local de nascimento: Ubatuba (SP)

Altura: 1,74 m

Clubes: XV de Piracicaba-SP (2006 e 2007), América-SP (2006), Ituano-SP (2008), Juventude-RS (2008), Paulista-SP (2009 e 2010), Santos-SP (2009), Petrzalka 1898 (ESL) (2010), Busan I’Park (COR) (2010 a 2011), Sport-PE (2012 a 2015), Ponte Preta-SP (2015 a 2016), Chiangrai United (TAI) (2017), Ceará-CE (2011 a 2012; 2018).

Principais títulos: Campeonato Cearense (2012 e 2018), Campeonato Pernambucano (2014), Copa do Nordeste (2014), Copa da Tailândia (2017)