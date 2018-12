Santos anuncia Jorge Sampaoli como novo técnico

O Santos anunciou, na noite desta segunda-feira (17), a contratação do novo técnico para 2019. Jorge Sampaoli assinou contrato por duas temporadas.

O argertino chegou ao Brasil no domingo (16). A torcida santista fes festa para recepcioná-lo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

É a primeira vez que Sampaoli comandará uma equipe brasileira. O presindente do Santos, José Carlos Peres, classifica a contratação como uma "ousadia".

Sampaoli chega para substituir Cuca que anunciou, antes do final do Campeonato Brasileiro 2018, que não seguiria à frente da equipe em 2019 por questões de saúde.

O novo técnico será apresentado no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.