Sampaoli é apresentado no Santos: "Desafio mais importante da minha carreira"

O novo técnico do Santos, Jorge Sampaoli, foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (18), no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Em entrevista coletiva, ele disse que o Santos será o maior desafio de sua carreira. "Pelo respeito a história da camisa desse clube, é o desafio mais importante da minha carreira."

Sampaoli ainda disse que vai estudar o futebol brasileiro. "Primeiro, quero aprender sobre o futebol brasileiro, como se joga. Vou analisar as equipes, treinadores."

O futuro treinador falou sobre o desempenho da equipe nesta temporada.

"Analisamos muito coletivamente e individualmente o elenco. Como funcionou no último ano, tem muitas coisas para aproveitar, muitas características individuais. É necessário aprofundar para trazer jogadores para esse sistema. Estamos trabalhando duro para fazer a melhor equipe possível"

Ele ainda falou que pretende esquecer o passado, principalmente a campanha com a Seleção Argentina na Copa do Mundo da Rússia. "Com respeito a Argentina era uma situação difícil, em um momento complicado. Era difícil, mas era uma oportunidade de dirigir a seleção do meu país. Agora quero pensar somente em Santos, não em Chile, Sevilla, Argentina, somente no Santos".

Ele ainda terminou dizendo que está com muita expectativa, devido à festa da torcida santista tanto no aeroporto, quanto na chegada à apresentação.

Sampaoli comandará a equipe nas quatro competições que o Santos participará em 2019.