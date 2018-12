São Paulo encerra novela e confirma aquisição de atacante Pablo, ex-Athletico

Destaque do Athletico-PR em 2018, o atacante Pablo foi confirmado como reforço do São Paulo para 2019 na última quarta-feira (19). Estima-se que o Tricolor Paulista desembolsou cerca de € 7.7 milhões (cerca de R$ 34 milhões) e que o jogador receberá R$ 450 mil mensais, em um contrato de3 anos.

Pablo começou a carreira no Athletico-PR, em 2011, mas foi emprestado para alguns clubes durante um período. Em 2013 desembarcou no Figueirense, para disputar a Série B. O jogador foi destaque da competição. Jogou 23 partidas e marcou 8 gols.

Em janeiro de 2014 desembarcou no Real Madrid de Castilla, em um acordo de empréstimo de seis meses, onde disputou quatro partidas e não marcou nenhum gol. Após passagem apagada no time de juniores do clube da capital espanhola, Pablo retornou ao Figueirense para disputar a Séria A do Campeonato Brasileiro, e marcou 4 gols em 19 jogos.

No ano de 2015 foi novamente emprestado, mas desta vez para o Cerezo Osaka, do Japão. No clube japonês, o atacante foi destaque, balançou a rede 8 vezes em 40 partidas.

Após ser emprestado quatro vezes, foi se firmar no Furacão em 2016 e foi campeão Paranaense daquele ano.

Pablo soma dois títulos no currículo, o Campeonato Paranaense de 2016 e a Copa Sul-Americana de 2018. O jogador fez 148 jogos pelo Athletico-PR e anotou 33 gols.