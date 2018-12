Palmeiras repatria atacante Carlos Eduardo, ex-Pyramids

Na última quarta-feira (19) o Palmeiras anunciou a segunda contratação do dia. É o atacante Carlos Eduardo. O jogador de 22 anos estava no Pyramids, do Egito, e jogava junto com o ex-palmeirense Keno. O alviverde paulista gastou nessa compra pouco mais de 23 milhões de reais, dando um contrato de 5 anos para o atacante. Os documentos para a contratação do atacante haviam sido enviados há 8 dias, mas só foram aprovados hoje.

Carlos Eduardo foi revelado no Goiás, em 2015. Lá o atacante fez 153 jogos, marcando 29 gols. Ele foi vendido para o Pyramids em junho, por 20,5 milhões de reais. No Egito, o atacante não teve vida fácil e não vive uma fase de muitos gols. Em 10 jogos, Carlos Eduardo fez apenas 1 gol.

Ele chega para suprir uma carência do elenco palmeirense. No plantel alviverde existem apenas Dudu e Willian como jogadores de velocidade pelo lado do campo, principal função de Carlos Eduardo. Ele se junta à lista de jogadores que chegarão ao Palmeiras em 2019, que já conta com Zé Rafael, Arthur e Matheus Fernandes, que foram contratados. Fabiano, Erik e Raphael Veiga voltam de empréstimo de Internacional, Botafogo e Athletico Paranaense, respectivamente.