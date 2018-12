Alisson Farias é oferecido ao Sport e diretoria cogita contratação

Não faz nem sequer 24 horas que a nova diretoria de futebol do Sport foi anunciada, e os cartolas já estão com a mesa cheia de situações quanto a formação do elenco para 2019. Entre os diversos nomes já oferecidos, tendo inclusive alguns com negociações em andamento, o nome do meia Alisson Farias surgiu como forte hipótese.

Podendo atuar em posições diferentes no setor de criação e com salário condizente a nova realidade do clube, a VAVEL Brasil apurou que Alisson agradou uma parte da cúpula de futebol leonina. O aval de sua ida a Recife, entretanto, passa muito pela opinião do técnico Milton Cruz, que será decisivo quanto ao desfecho.

Revelado no Internacional prometendo muito, o meia ainda tenta se firmar no futebol brasileiro. Pelo time principal do colorado atuou em 27 jogos. Posteriormente, chegou a ser emprestado para o Estoril de Portugal e depois para o Criciúma.

Na temporada atual, se destacou com a camisa do Brasil de Pelotas e depois de se envolver em uma polêmica com o elenco xavante teve o empréstimo ao Inter repassado para o Coritiba. Conseguiu um bom começo mas passou a perder espaço após a saída do técnico Eduardo Baptista.