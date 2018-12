Marcão Silva renova com o Sport por uma temporada

Uma das grandes prioridades da diretoria que acabou de assumir o Sport teve um desfecho satisfatório. Valorizado e bem quisto apesar da queda do Leão para a Serie B, o volante Marcão Silva teve o contrato renovado e ficará na Ilha do Retiro por pelo menos mais um ano.

Segundo apuração da Vavel Brasil, o jogador inclusive já assinou o contrato da renovação, acalmando torcida e diretoria que via com grande risco o surgimento de outros interessados. Na negociação existiu um acréscimo no salário e também ajustes quanto a dívida com o atleta, que acumulava meses de salários atrasados desde que chegou ao clube.

Fator importante para a permanência além do "acerto de contas" também foi a própria vontade de Marcão Silva em continuar defendendo a camisa do Sport e ajudar o time a voltar à elite do futebol nacional. Contratado no final do mês de agosto como um dos últimos reforços deste ano, o volante de 27 anos gostou de atuar no Rubro-Negro, onde considera viver o melhor momento pessoal de sua carreira.