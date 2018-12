América-MG oficializa à volta do lateral Leandro Silva

A diretoria do América-MG está a todo vapor na busca de reforços para a equipe do técnico Givanildo Oliveira. O coelho anunciou o seu terceiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-direito Leandro Silva, de 30 anos, que teve passagem no clube em 2013.

O jogador assinou até o final do próximo de 2019. Em 2018, ele defendeu o Ceará e Coritiba. Antes, o time mineiro já havia anunciado os atacantes Marcelo Toscano e Felipe Azevedo.

Leandro foi revelado pelo São Caetano-SP em 2008. Em 2011, atuou pelo Santos e, após esta passagem, jogou por Guaratinguetá e Ituano até se transferir para o América. O lateral atuou ainda no futebol catarinense, tendo jogado no Figueirense e no Avaí.

Ficha Técnica

Nome completo: Leandro da Silva

Data de nascimento: 22/9/1988

Local de nascimento: Sorocaba (SP)

Altura: 1,81 m

Clubes: São Caetano-SP – categorias de base (até 2008), Atlético Sorocaba-SP (2008 a 2011), Santos-SP (2011), Guaratinguetá-SP (2012), Ituano-SP (2013), América-MG (2013), Figueirense-SC (2014 a 2016), Avaí-SC (2017), Ceará-CE (2018), Coritiba-PR (2018).

Principais títulos: Campeonato Catarinense (2014), Campeonato Cearense (2018).