Botafogo anuncia Diego Cavalieri e Gustavo Ferrareis como primeiros reforços para 2019 

Depois de perder Matheus Fernandes para o Palmeiras e de ver o ídolo Jefferson se aposentar, o Botafogo começou a agir oficialmente no mercado. Nesta quinta-feira (20), o clube anunciou os dois primeiros reforços para a próxima temporada: Diego Cavalieri e Gustavo Ferrareis. Ambos firmaram contrato de um ano e farão parte do elenco até o fim de 2019.

O goleiro de 36 anos, que já atuou por Liverpool e conquistou títulos por Fluminense e Seleção Brasileira, chega ao Glorioso para suprir a saída de Jefferson e as convocações de Gatito para atuar pelo Paraguai. Apesar da idade, Cavalieri teve seu nome aprovado internamente. O arqueiro estava livre no mercado após uma passagem pelo Crystal Palace, onde sequer entrou em campo.

O jovem meia de 22 anos, que pertence ao Internacional, vem de uma boa temporada pelo Figueirense, na Série B do Brasileirão. Este será o terceiro empréstimo da carreira de Ferrareis, que surgiu no colorado em 2016, ano da queda do clube. O jogador chegará para fazer sombra no setor de meio-campo alvinegro, que conta apenas com mais três atletas (Leo Valencia, Leandrinho e Marcos Vinícius).

Ficha técnica dos jogadores:

Diego Cavalieri

Nome: Diego Cavalieri

Nascimento: 01/12/1982, em São Paulo-SP

Altura e peso: 1,89m e 86kg

Clubes: Palmeiras, Liverpool (ING), Cesena (ITA), Fluminense, Crystal Palace (ING) e Botafogo

Gustavo Ferrareis

Nome: Gustavo Henrique Ferrareis

Nascimento: 02/01/1996, em Lençóis Paulista-SP

Altura e peso: 1,77m e 71kg

Clubes: Internacional, Bahia, Figueirense e Botafogo