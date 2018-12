Emocionado, Rodolfo Landim toma posse como novo presidente do Flamengo

Na noite dessa quarta-feira (19), o novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, seu vice-presidente geral, Rodrigo Dunshee e todo o conselho diretor tomaram posse, no salão nobre da Gávea. Ao passar o bastão, Eduardo Bandeira de Mello agradeceu ao grupo que o colocou na presidência por seis anos, e desejou o melhor para o seu sucessor:

"Encontrei um grupo de pessoas que foi muito importante para mim. Não me cabe dizer o que foi feito. Deixo para quem me colocou aqui a avaliação. O que garanto é que deixamos o nosso melhor, sempre pelo melhor para o Flamengo. Me despeço desejando o melhor para o novo presidente, Rodolfo Landim. O melhor será o melhor para o Flamengo. Viva o Flamengo", afirmou.

Novo presidente do Rubro-Negro, Landim ainda não tem a caneta para assinar os contratos. A nova diretoria assumirá no dia 2 de janeiro, enquanto a atual direção se despede no dia 31 de dezembro. Apesar disso, o futuro mandatário - 57º da história do clube - se mostrou planejando as ações que fará como presidente, prometendo, novamente, recolocar o clube no caminho dos títulos, em campo:

"Não escrevi nada, nem tinha condições. Estou com a cabeça pensando no que fazer para o futuro do Flamengo. Essa é uma noite de agradecimentos, agradeço a todos os empregados do clube, a quem acreditou no projeto de união. Em especial, quero agradecer a três pessoas, que seriam candidatas nas eleições e acreditaram na união: Maurício Gomes de Mattos, Rodrigo Dunshee de Abrantes e Marcos Braz. Foi uma campanha incansável. Vamos dar tudo que podemos para colocar o Flamengo no ponto mais alto que ele merece estar e nunca mais sair".