Sport chega a consenso e Alisson Farias será jogador do clube

O começo da manhã desta quinta-feira (20) foi de fumaça branca na Ilha do Retiro. O departamento de futebol do clube chegou a um consenso quanto a contratação de Alisson Farias e o meia vestirá de fato a camisa do Sport em 2019 - o vínculo será de uma temporada. O jogador será possivelmente o primeiro reforço anunciado na 'era Milton Cruz', que enxergou com bons olhos o uso do meia no elenco que está sendo montado.

Internamente, existe a expectativa que o jovem de 22 anos se encontre definitivamente em Recife. Tratado como grande joia da base do Internacional, clube onde foi formado, Alisson tem uma qualidade técnica reconhecida por todos que o acompanham. Mas a falta de foco e os problemas acumulados fora das quatro linhas acabaram atrasando a sua afirmação no futebol brasileiro.

Tanto pessoas do Sport quanto do próprio Internacional ainda acreditam muito que o jogador possa se firmar e decolar na carreira, que mesmo curta já coleciona clubes e episódios. No colorado, Farias atuou em 27 jogos pelo time principal e marcou um gol. Posteriormente, chegou a ser emprestado para o Estoril de Portugal e depois para o Criciúma. No atual ano, jogou no Brasil de Pelotas e no Coritiba.