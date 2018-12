Avaí confirma goleiro Lucas Frigeri, vice-campeão da Série B com o CSA

O Avaí confirmou nesta sexta-feira (21) a contratação do goleiro Lucas Frigeri, 29 anos, que disputou a última Série B pelo CSA. O Leão tinha opções limitadas para a posição após escolher pela não renovação de suas três principais opções deste ano - Aranha, Kozlinski e Rubinho. O atleta de 29 anos se apresenta para a pré-temporada em Florianópolis no dia 2 de janeiro.

Frigeri chegou ao CSA em abril, mas só ganhou chances entre os titulares a partir de julho. O clube alagoano, vice-campeão da Série B, utilizou quatro arqueiros durante a competição, mas Lucas foi de longe o mais eficiente. Sofreu apenas 11 gols em 18 jogos que disputou, com 11 clean sheets - jogos sem sofrer gol.

Essa grande conquista veio depois de anos difíceis na carreira de Frigeri. Em 2013, foi pego no exame antidoping pelo uso de esteroides quando estava no Luverdense e ficou dois anos banido do esporte. Natural de Catanduva-SP, o goleiro atuou ainda no Catanduvense, Rio Claro, Atlético-GO e São Caetano, clube que ainda mantém seu passe, e pelo qual estará emprestado ao Avaí.

Essa é a segunda contratação confirmada pelo clube catarinense - a primeira foi o meia Gegê, ex-Botafogo. O Avaí inicia a disputa do Campeonato Catarinense no dia 17 de janeiro, contra o Metropolitano, na Ressacada.