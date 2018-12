Figueirense anuncia contratação do zagueiro Rafael Dumas, ex-Brasil de Pelotas

Na último sábado (22), o Figueirense anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Se trata do zagueiro Rafael Dumas, que chega em definitivo após negociação com o Brasil de Pelotas. Ele assinou contrato até o fim da Série B de 2019.

O jogador é formado nas categorias de base do Flamengo e tem passagens por clubes como Luverdense-MT, Paysandu-PA e FC Goa, da Índia. Esse é o terceiro nome contratado pelo Alvinegro nessa janela de transferências, já que Alemão, também zagueiro, e o meia Juninho já foram anunciados anteriormente.

O setor defensivo foi o principal problema do Furacão do Estreito nesse ano. O time terminou a Série B com a segunda pior defesa sofrendo 51 gols em 38 jogos. A consequência foi apenas a 15ª posição da competição, mesmo tendo marcado 48 gols, sexta melhor marca no torneio.