Presente de natal: multicampeão, meia Danilo é confirmado como reforço do Vila Nova

Depois de conquistar quase tudo pelo Corinthians, o meia Danilo voltará para o estado de Goiás para possivelmente seu último ano de carreira. Nesta segunda-feira (24), o Vila Nova anunciou a contratação do meia de 39 anos por uma temporada. O Tigre, do técnico Umberto Louzer, vai disputar em 2019 o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vila Nova divulgou um vídeo em clima natalino através de sua conta no Twitter a primeira entrevista de Danilo, 'presente de Natal' para a torcida.

Danilo vestirá a camisa 20 do Vila (Foto: Divulgação/Vila Nova)

Danilo sempre teve passagens longas nos clubes que defendeu. O meia foi revelado pelo arquirrival do Vila Nova, o Goiás, onde fez 154 jogos e fez 35 gols entre 1996 e 2003. Conquistou três campeonatos estaduais, três Copa Centro-Oeste e ainda a Série B em 1999. Nos três anos seguintes, disputou 193 partidas e balançou 37 vezes as redes pelo São Paulo. Venceu a Tríplice Coroa em 2005 - Paulista, Libertadores e Mundial - e ainda o Brasileiro um ano depois.

Em 2007, antes de se transferir para o Kashima Antlers, do Japão. Em 122 partidas, marcou 17 vezes. Conquistou um tricampeonato nacional - entre 07 e 09 -, além de uma Copa Nacional e uma Supercopa Japonesa, antes de ser anunciado pelo Corinthians.

Depois de passar por tantos clubes de forma brilhante, Danilo fez ainda mais no Corinthians. Entre 2010 e 2018, fez 359 partidas e marcou 35 gols. Venceu a Libertadores e o Mundial em 2012, a Recopa em 2013, três vezes o Brasileiro - 2011, 15 e 17 -, e ainda dois Campeonatos Paulistas. O meia expressou o desejo de fechar a carreira no Timão, mas acabou não conseguindo um acordo e se transferiu de volta para Goiânia.