Após quatro anos, Paulo Pelaipe retorna ao Flamengo como gerente de futebol

Ainda sem anunciar nenhum reforço para a próxima temporada, o Flamengo segue reformulando seu departamento de futebol. Após a eleição de Rodolfo Landim, Marcos Braz foi anunciado como vice-presidente de futebol. E um velho conhecido do Rubro-Negro foi contratado nessa quarta-feira (26).

Paulo Pelaipe, diretor do clube entre 2013 e 2014, campeão da Copa do Brasil e do estadual nesse período, é o novo gerente de futebol da equipe da Gávea, e irá compor o conselho gestor, junto com Braz, BAP, Carlos Noval, Bruno Spindel e três membros de grupos políticos que deram suporte ao novo presidente do Flamengo nas eleições.

Contratado no início da primeira gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o dirigente de 67 anos exerceu a função, na época, que pertence a Carlos Noval atualmente. No período recente, Pelaipe foi diretor no Vasco, e no Coritiba, mas ficou apenas poucos meses em ambos. O último gerente que o Rubro-Negro teve foi o ex-zagueiro, Mozer.