Atlético-MG empresta meia Edinho ao Fortaleza

O Atlético-MG emprestou o atacante Edinho, de 24 anos, para Fortaleza, visando a temporada 2019. O atleta, que foi contratado em junho, justamente junto ao Tricolor do Pici, em definitivo, não se firmou com a camisa do Galo. No clube mineiro, ele pouco atuou, não fez gol e não deu nenhuma assistência.

Comprado por cerca de R$600 mil, o jogador não está nos planos de Levir Culpi para o próximo ano e tem contrato com o Atlético até junho de 2023.

Edinho, que foi revelado pelo Fortaleza, ficará no clube até o final da próxima temporada. Antes de chegar ao Galo, na equipe do técnico Rogério Ceni, ele saiu com dois gols marcados e seis assistências.

Ficha técnica

Nome: Francisco Edson Moreira Da Silva

Idade: 24 anos

Naturalidade: Baturité/CE

Posição: meia-atacante

Pé preferencial: destro

Altura: 1,58m

Peso: 60kg