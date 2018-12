Atlético-MG confirma retorno em definitivo do zagueiro Réver

O capitão do título da Copa Libertadores está de volta ao Atlético-MG. O clube anunciou, oficialmente, Réver, como o primeiro reforço para a próxima temporada. O vínculo é até o fim de 2021.

O jogador, que completa 34 anos no próximo dia 5 de janeiro, está há dois anos e meio atuando pelo Flamengo, emprestado pelo Internacional. Pelo clube carioca, Réver era capitão e titular, tendo atuado em 135 jogos e marcado 11 gols. O zagueiro não era unanimidade entre os torcedores do rubro-negro, que não dificultou a saída do atleta, que tinha contrato até o fim de 2019.

No Atlético, Réver viveu a melhor fase de sua carreira, por onde atuou de 2010 a 2014. Em entrevista à TV Galo, o atleta comemorou o seu retorno a Cidade do Galo.

"Estou me sentindo em casa realmente, um lugar que me acolheu muito bem na minha primeira passagem. Sou muito grato ao Atlético e à diretoria, que me buscou novamente. Fico muito feliz e espero corresponder com grandes partidas e títulos. Esse é o meu maior objetivo e sempre será, com a camisa do Atlético, onde me sinto muito bem. Sou muito grato por retornar ao Atlético e poder dar sequência à minha primeira passagem, dando alegria a esse torcedor que tanto merece", enalteceu.

​​​​​​Na primeira passagem, Réver atuou em 177 partidas e marcou 22 gols com a camisa preto e branca - o jogador foi bastante prejudicado por conta das lesões - Durante este período, o capitão levantou taças como: Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e Campeonato Mineiro (2011 e 2013), além da Libertadores 2013.

"Minha primeira passagem aqui foi muito boa e espero que a segunda seja ainda melhor. Então, a gente vai procurar resgatar essa identificação e aumentá-la, mas só vou conseguir isso através de títulos e grandes jogos, para que o torcedor possa continuar tendo esse carinho que sempre teve comigo", finalizou.

A diretoria do alvinegro prometeu investir pesado na zaga para 2019 - setor bastante criticado há anos pela torcida - Nos próximos dias, o nome de Igor Rabello (Botafogo) pode ser anunciado como segundo reforço.