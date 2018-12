Botafogo anuncia contratação do volante Alan Santos, ex-Al Ittihad (EAU)

O Botafogo anunciou na noite desta quarta-feira (26) seu terceiro reforço para a próxima temporada. Após o goleiro Diego Cavalieri e o meia Gustavo Ferrareis, foi a vez de Alan Santos assinar contrato com o clube.

O volante, que pertence ao Tigres do México até o fim da temporada de 2020, chega por empréstimo ao Botafogo até o fim de 2019.

''Felicidade imensa em poder vestir a camisa do Mais Tradicional! Que 2019 seja um ano GLORIOSO! Chego ao @botafogo com objetivo de fazer o melhor ano da minha carreira. Somente o Botafogo teve Garrincha, Nilton Santos, Gerson, Jairzinho, entre outros craques. Obrigado pelas mensagens de apoio e incentivo de todos, irei retribuir com comprometimento e dedicação máxima... ! ⭐⚫⚪🔥 #ObrigadoJesus🙌🏾'' – escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Na temporada passada, Alan Santos estava emprestado pelo clube mexicano ao Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. No Brasil, o atleta já teve passagens pelo Santos e pelo Coritiba, clube pelo qual conquistou o Campeonato Paranaense de 2017.

FICHA TÉCNICA

Nome: Alan Santos

Nascimento: 24/04/1991, em Salvador-BA

Altura e Peso: 1,84m e 74kg

Clubes: Santos, Paulista, Náutico, Coritiba, Tigres-MEX, Veracruz-MEX, Al-Ittihad-EAU e Botafogo