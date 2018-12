Grêmio aceita proposta e Marcelo Grohe vai para o futebol árabe

O goleiro Marcelo Grohe não faz mais parte da equipe do Grêmio. O clube gaúcho aceitou, na tarde desta quinta-feira, uma proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, encerrando o ciclo do atleta no time.

Dono da defesa do século, na partida diante do Barcelona-EQU, que garantiu o Grêmio na final da Libertadores 2017, o goleiro estava no profissional do Tricolor desde 2005. Participou da conquista da série B daquele ano, do Campeonato Gaúcho em quatro oportunidades, da Copa do Brasil, da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana.