Por falta de pagamento, lateral-direito Elias coloca Sport na justiça

O ano está acabando mas os problemas da última gestão do Sport continuam colidindo com a nova, que aguarda os dias para enfim tomar posse inteiramente do clube. Depois do volante Fabrício, agora foi a vez do lateral-direito Elias cobrar rescisão de seu contrato com o time na justiça. Atletas da base e até bem cotados para o início de 2019, ambos os jogadores possuem o mesmo advogado.

Elias alega no processo que o Leão parou de pagar salários nos últimos três meses de 2018. Além disso, o clube também não deposita seu FGTS desde junho de 2017. Em apuração, a Vavel Brasil também sabe que os rubro-negros ainda não foram citados. Sendo assim, naturalmente também não se pronunciaram sobre o caso.

Liminar de Jair deve cair

Se paga pelos pecados da antiga gestão, a nova também já trabalha de forma persistente para resolver pendências complicadas como a atual mencionada. A noticia boa em questão é que o clube conseguiu comprovar que já pagou tudo em relação ao volante Jair. Salário, direito de imagem, FGTS e décimo terceiro.

A tendência é que a liminar referente a rescisão sem custos do volante caia á qualquer momento. Destaque do time no Campeonato, Jair tem contrato até dezembro de 2019 e despertou interesse de clubes como o Atlético-MG, São Paulo e Fortaleza.

Depois de entrar em contato com o empresário Vinícius Pratis para saber se o jogador se reapresentará no Recife depois de "tudo resolvido" no ponto de vista financeiro, ainda não conseguimos retorno do agente.

Com a queda da liminar, além de voltar a sonhar com a permanência do jogador, o Sport também aumentará o poder de barganha para negociá-lo com algum dos interessados.