Advogada de Jair esclarece situação com o Sport e acredita que liminar será mantida

Depois de comentários do Presidente Milton Bivar e de um dos diretores do clube em um fórum de uma rádio local, a Vavel Brasil buscou o outro lado da história e se prontificou a também ouvir as partes que defendem o interesse do volante Jair em rescindir com o Sport.

Primeiramente, a abordagem com o empresário do atleta foi direta. Sem se alongar nas palavras, Vinícius Prates definiu que o futuro de Jair não passará pela Ilha do Retiro. Em razão da negociação com o Atlético Mineiro, o jogador já se vê "Fora do Sport", e isso é irreversível independente do leão já ter conseguido pagar o que devia ao meio-campista.

Já sobre a convicção dos diretores pernambucanos em que a liminar será caçada e Jair continuará ligado contratualmente ao Leão, a advogada Mariju Marciel se mostrou tranquila e crente de que nada será alterado.

"Ingressamos na justiça no dia 11 e o Sport só pagou no dia 17. Ou seja, pagou só quando soube da ação. Além disso, a liminar não está para cair. Até por ter dado entrada no recesso. Não foi passado para nenhum desembargador, não está concluso para ter uma decisão próxima".

Advogada mostrou comprovante de pagamento atestando que clube pagou seis dias depois de ser intimado

Mariju Marciel também explica que o fato do clube só ter pago depois de saber que estava sendo processado é argumento judicial válido o bastante para a rescisão ser estabelecida com êxito pela parte envolvida do jogador. Para ela, Jair continua tendo direito ao que quer mesmo já tendo sido pago pelos serviços que prestou em quatro meses de clube.

"O processo foi ajuizado dia 13. O pagamento no dia 17. No momento que o atleta entrou na justiça tinha direito sim a rescisão e continua tendo da mesma forma."

Sport e Galo tentam se resolver sem ter que esperar pela justiça

Para não serem surpreendidos e com a convicção de que não há mais clima para Jair jogar no Sport, em estado oposto a motivação do atleta em ir para o Atlético Mineiro, os diretores dos dois clubes costuram um acordo que deverá ser selado antes mesmo de qualquer veredito judicial.

A ideia do clube mineiro é encaixar a cedência de jogadores sem muito vislumbro de espaço no elenco atual do Galo. Alguns já até tiveram o nome riscado da lista rubro-negra, e outros não mostraram tanto interesse. Caso do zagueiro Gabriel, que possui mercado em clubes importantes da Serie A. Nomes como os volantes Nathan e Lucas Cândidos, além do meia Dodô são os mais especulados.