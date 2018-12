Renato é o primeiro reforço da Chapecoense para 2019

A Chapecoense anunciou, na tarde deste domingo (30), a contratação do meia Renato, que estava no rival Avaí. A indicação da contratação foi de Claudinei Oliveira, que já trabalhou com o jogador. Uma das características de Renato é a versatilidade, já que pode jogar no meio e na lateral.

É DA CHAPE!

Renato é o nosso novo contratado. O atleta estava no Avaí, onde atuou em 35 jogos e marcou 12 gols em 2018. Renato assina com a Chape por dois anos. Bem vindo à família! pic.twitter.com/zaPtNlCxec — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 30, 2018

Renato foi artilheiro do Avaí na temporada 2018, ajudando o clube a retornar para a Série A do Brasileirão em 2019. Ele também teve passagens por Fluminense, Sport, Ceará e ABC.



Além do meia, a Chape tenta a contratação do goleiro Wilson, ídolo do Coritiba.