Atlético-MG define destinos de jogadores emprestados

O elenco do Atlético-MG deve se apresentar essa semana na Cidade do Galo. Alguns atletas ainda terão o futuro discutido, outros já estão com destinos traçados, tais como: os laterais-esquerdos Danilo e Leonan, os volantes Nathan e Ralph, o meia Dodô e o zagueiro Jesiel - todos por empréstimo.

O jovem lateral Leonan, que atuou emprestado ao Fortaleza em 2018, não terá seu empréstimo renovado com os cearenses e atuará pelo Botafogo-SP, em 2019.

Danilo, que foi pedido pelo Botafogo na negociação envolvendo o zagueiro Igor Rabello, seguirá para o Vasco. O volante Nathan foi requisitado pelo Sport na transação envolvendo o volante Jair - que deve ser anunciado pelo Atlético nos próximos dias - mas o jogador tem acordo acertado para seguir na Ponte Preta em 2019 - clube que defendeu na última temporada -

Outro volante que não seguirá na Cidade do Galo é Ralph, de 20 anos. O atleta irá vestir as cores do Boa Vista-RJ no próximo ano. Dodô, que também foi pedido na negociação envolvendo Jair (Sport), recusou a proposta dos pernambucanos e deve defendendo as cores do Fortaleza em 2019 - o agente do jogador, inclusive, chegou a fazer um apelo para que o jogador continue na capital cearense.

Por último, o zagueiro Jesiel, 24 anos, esteve no Paraná na última temporada. O defensor tem negociações adiantadas para atuar no futebol japonês no próximo ano. O clube e os valores não foram divulgados. Jesiel tem contrato com o Galo até dezembro de 2020.