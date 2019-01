Atual campeão, Flamengo inicia a participação na Copa São Paulo contra o River-PI

Após um 2018 de muitas conquistas no Sub-20, o Flamengo inicia a nova temporada com a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde é o atual campeão e vai em busca do pentacampeonato. Comandado novamente pelo técnico Maurício Souza, o Rubro-Negro está no Grupo 15, que conta com: Jaguariúna-SP, time da cidade-sede, Trindade-GO e River-PI.

A equipe da Gávea estreia na competição contra a equipe piauiense, nessa quinta-feira (3) às 16h. As duas outras equipes da chave se enfrentarão mais cedo, pela manhã. As partida serão realizadas no Estádio Municipal Alfredo Chievegato, que tem capacidade para 15 mil torcedores.

O Rubro-Negro terá a estreia da joia Reinier, de 16 anos, no torneio. O meia tem uma multa superior a R$ 300 milhões e já desperta interesse de gigantes europeus. Um dos clubes mais ricos do mundo da bola, o Real Madrid já está de olho e tomou conhecimento do valor que terá que embolsar se quiser comprar mais uma jovem promessa do clube carioca.

Contando com o título da Copinha, o Flamengo conquistou cinco títulos na categoria em 2018. São eles: Copa São Paulo, Troféu OPG, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Troféu Dossena (torneio disputado na Itália).

Além disso, o Rubro-Negro teve sete jogadores, do atual plantel, que fizeram parte das Seleções de base em 2018: Michael, Patrick, Vitor Gabriel, Reinier, Yuri Oliveira e Ramon. Confira a lista de inscritos pelo Flamengo para a disputa da Copinha 2019:

Goleiros: Yago Darub, Pedro Victor, Victor Hugo e Pedro Caracoci.

Laterais: Pablo, Ramon, Michael, Vitor Ricardo e Vitinho.

Zagueiros: Patrick, Aderlan, Nathan e Natan.

Volantes: Henrique, Matheus Alves e Gomes.

Meias: Reinier, Luiz Henrique e Marx.

Atacantes: Vitor Gabriel, Wendel, Bill, Yuri, Rodrigo Muniz e Rhyan Paradela.