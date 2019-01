Com promessa de 15 anos, Santos anuncia inscritos para disputa da Copa São Paulo

A quinquagésima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior está prestes a começar para o Santos. Três vezes campeão do torneio, o clube alvinegro divulgou nesta terça-feira (2), os 25 inscritos para a disputa da competição. Confira os nomes:

Goleiros: Thiago, Breno e Paulo Mazotti.

Laterais: Fernando, Charles, Rhuan e Mikael Doquinha.

Zagueiros: Derick, Matheus Guedes, Felipe Torres, Gabriel e Wagner Palha.

Meio-campistas: Felipe Carvalho, Tailson, Weslley Pereira, Lucas Lourenço, Athos, Sandry, Alexandre Tam e Giovanni.

Atacantes: Matheus Moraes, Caio Mota, Nicolás Bernardo, Wesley Santos e Marquinhos Leonardo

A surpresa na lista fica pela quantidade de jogadores das gerações de 2001, 2002 e 2003. O mais jovem do grupo é Marcos Leonardo, de apenas 15 anos. Ele é considerado uma das maiores promessas da base santista nos últimos anos.

Outros destaques do elenco são o meia Lucas Lourenço e o atacante Nicolas Bernardo, ambos com passagens pelo time profissional, onde trabalharam com Jair Ventura e Cuca. O mais jovem, Lucas, chegou a equipe principal junto a Rodrygo, vendido para o Real Madrid no meio do ano.

As novidades no Sub-20 que vai para Mogi não fica apenas dentro de campo. Fora dele, na comissão técnica, a expectativa fica para a estreia de Emerson Ballio no comando. Substituto de Leandro Mehlich, que ficou marcado pela má campanha na Copa RS, o treinador vai para a sua quarta Copa São Paulo, sendo a primeira como técnico.

Os Meninos da Vila estreiam na Copa São Paulo na próxima sexta (4), diante do Sergipe, em Mogi das Cruzes, ás 19h.