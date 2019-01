Marcos Valadares aposta na qualidade do Vasco para disputa da Copa São Paulo

A 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior vai começar nesta quarta-feira (2), e contará com 32 grupos, de quatro times cada. As equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, classificando-se para a segunda os dois com maior pontuação da chave. Na segunda, as equipes duelam em partidas disputadas pelo sistema de eliminatória simples, o que se repete nas etapas seguintes.

O Vasco da Gama estreia na próxima sexta-feira (4), quando enfrenta o Carajás-PA, às 16h, no Estádio Joaquim Moraes Filho. O Cruzmaltino está no Grupo 27, constituído por Taubaté-SP, Carajás-PA e Tubarão-SC. A primeira e única conquista da Copinha por parte dos cariocas foi no ano de 1992, edição em que Valdir Bigode foi artilheiro.

O técnico do sub-20 cruzmaltino, Marcos Valadares, em entrevista ao site oficial do clube, comentou sobre o estilo de jogo ofensivo e dominador de seus comandados, com o fim de passar confiança ao torcedor.

“O torcedor do Vasco pode esperar uma equipe qualificada, com bons valores, que joga ofensivamente e que busca fazer um jogo bonito, de toque de bola, buscando dominar o adversário. Essa é a marca do sub-20 do Vasco hoje. Uma equipe que busca um estilo de jogo moderno, o que acreditamos facilitar muito a formação do atleta para jogar em um grande clube como o Vasco", disse.

Além disso, por fim, o treinador mostrou-se contente com o desempenho de sua equipe, e garante um Vasco forte para a disputa do torneio: "Esperamos que dê tudo certo da Copinha, nos preparamos muito bem e vamos fortes para a competição”, concluiu.

Vasco na primeira fase da Copa São Paulo

04/01 – Vasco x Carajás-PA – 16h

07/01 – Vasco x Tubarão-SC – 15h30

09/01 – Vasco x Taubaté-SP – 13h45