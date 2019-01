Na esperança de dias melhores, Vasco apresentará quatro reforços essa semana

Que o Vasco não teve um 2018 dentro do esperado, não é novidade. Se livrando do rebaixamento na última rodada do Brasileirão e amargando eliminações em todas as outras competições que disputou, o momento é de esperança na construção de um 2019 melhor em São Januário.

Mesmo com a saída do ídolo Martín Silva para o Libertad, do Paraguai, o que deixou uma lacuna enorme na equipe de Alberto Valentim, o Cruzmaltino não se abalou e segue na montagem do elenco para a atual temporada.



Para o ataque já foi apresentado Ribamar, jogador revelado pelo Botafogo, que estava no Ohod FC e chega por empréstimo de dois anos. E amanhã passam por exames médicos dois nomes, o lateral Danilo Barcelos e também o meia Bruno César. Se aprovados nos exames médicos, os novos contratados assinam contrato e serão apresentados ao torcedor vascaíno de forma oficial. Cláudio Winck e Raúl Cáceres também devem ser anunciados essa semana.