RB Brasil empata com Paulista, e Porto-PE vence Vila Nova pelo Grupo 18 da Copinha

Equipes do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior estrearam no Jayme Cintra, em Jundiaí nesta quarta-feira (02). O Porto, de Pernambuco, assumiu a primeira colocação após vencer o Vila Nova, de Goiás, por 3 a 2. Já o RB Brasil ficou no 0 a 0 com o Paulista.

No primeiro jogo, realizado às 17h15, ambas os times não obtiveram sucesso nas tentativas. No primeiro tempo, três chances para o Toro, com Amarildo, Luis Phelipe e Nhayson, mas pararam no goleiro do rival ou mandaram a bola para longe do gol. Na segunda etapa, mais oportunidade para o RB, desperdiçadas. Com o empate sem gols, ambas as equipes terão que se empenhar para garantir pontos nas próximas duas rodadas.

Com direito a cinco gols, o duelo entre Vila Nova e Porto foi de muita luta e raça. Caio foi o grande destaque do time de Caruaru, marcando dois dos três gols considerados pinturas. O primeiro tempo ficou marcado pela bela atuação do time goianiense, especificamente do jovem Erick, com grandes passes e jogadas. Mas isso não impediu o rival de abrir o placar, com dois gols. Erick descontou.

Já na segunda etapa, o Vila também foi melhor, mas a vitória foi do time de Caruaru, com o placar de 3 a 2, com gols de Everton e dois de Caio, e Barbosa e Erick.

A segunda etapa será realizada no próximo sábado (05), em Jundiaí, onde o Paulista enfrentará o Porto-PE, às 13h45, e o RB Brasil pega o Vila Nova, às 16h.