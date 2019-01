Times do ABC paulista vencem e lideram grupo 22 da Copinha

Nesta quinta-feira (3) teve início a disputa do grupo 22 da Copa SP de Futebol Jr 2019, e EC São Bernardo e CSA-AL fizeram o jogo de abertura às 13h45, em São Bernardo do Campo.

Mesmo com o forte calor, a partida começou bem movimentada e, aos 13 minutos, os donos da casa tiveram um pênalti à seu favor. Bruno se encarregou da cobrança e não desperdiçou. 1 a 0. A primeira etapa era realmente do São Bernardo, e confirmando o domínio do time do ABC Paulista, Yan aumentou o placar, e os anfitriões levaram para o vestiário a vantagem de 2 a 0.

Na segunda etapa, o CSA saiu mais para o jogo, até pela obrigação de buscar o resultado, mas esbarrou em seus próprios erros e na defesa adversária. No finalzinho da partida, ainda teve tempo para mais um gol do EC São Bernardo. Caio, de cabeça, marcou o terceiro e deu números finais ao jogo.

TIMES DO ABC PAULISTA LARGAM NA FRENTE

Na outra partida do grupo, essa disputada às 16h00, o São Bernardo FC não tomou conhecimento do ABC-RN e venceu a partida por 3 a 1. Com isso os dois times paulistas lideram o grupo 22, com o EC São Bernardo levando vantagem no saldo de gols.



O próximo confronto do grupo se inicia no domingo, às 13h45 e colocará de frente as duas equipes que lideram o grupo. Já ABC e CSA se enfretam às 16h00, também no domingo; ambos em busca de reabilitação na competição.