Na estreia do Grupo 26, Coritiba vence Guarulhos e Flamengo-SP assume liderança da Copinha

A bola rolou pela primeira vez na tarde desta quinta-feira (3) para as equipes do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Coritiba, favorito entre as 4 equipes, estreou com uma vitória de 3 a 2 sobre o Guarulhos, às 16h, na região metropolitana da capital paulista.



O Coxa foi a campo com Diego, Yan Santos, Mateus Moura, Luís Felipe, Ângelo, Matheus Marcelo (Iago), Thomaz, Willian Nascimento (Yan Couto), Luizinho, Igor Paixão e Igor Jesus, e o técnico Mozart comandou a equipe. O primeiro gol veio rápido, logo aos 6 minutos de jogo, Igor Jesus inaugurou o marcador. O empate veio aos 19 minutos, com Arco.



No intervalo, Mozart optou por duas substituições: Yan Couto e Iago entraram na equipe no lugar de Matheus Marcelo e Willian Nascimento. A resposta foi rápida, e logo aos 12 minutos, Iago recebeu de Igor Paixão e marcou o segundo gol coxa-branca. Logo na sequência, aos 15 minutos, Igor Jesus deixou mais um, com nova assistência de Paixão. Iago marcou para o Guarulhos de pênalti, aos 43 da segunda etapa, e fechou o placar.



A equipe paranaense só não ficou com a liderança do grupo por conta da vitória de 2 a 0 do Flamengo-SP sobre o Madureira. Os gols da segunda partida do grupo saíram aos 2 e 32 minutos da segunda etapa.



O Coritiba agora enfrenta o Madureira, no próximo domingo (6), às 16h. O outro jogo do dia é entre Flamengo-SP e Guarulhos, um pouco mais cedo, às 13:45h.