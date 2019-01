Ponte Preta empata, e Ceará vence na abertura do Grupo 1 da Copinha

A quinta-feira (3) foi de estreia para dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. Integrados no Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ponte Preta e Ceará deram o pontapé inicial em suas trajetórias dentro do torneio. Jogando contra o time da cidade sede do grupo, a Ponte apenas empatou em 1 a 1 no Estádio Evandro Calvoso diante do Andradina. Horas depois, o Vozão conseguiu ser mais feliz, batendo os brasilienses do Ceilândia por 2 a 1.

Empate da Ponte frente aos mandantes

No primeiro jogo que deu abertura ao grupo, a Ponte Preta passou por muitas dificuldades, apesar de ter aberto o placar no segundo minuto da partida através do atacante Xavier. O que parecia inicialmente ser fácil ganhou outro contorno.

Empolgados por jogar para a torcida que compareceu em bom número, os garotos do Andradina foram para cima e empataram dez minutos depois, com pênalti convertido pelo chamativo e habilidoso Vagalume. Mais tarde, a Ponte ainda teve um atleta expulso e jogou os últimos 30 minutos do duelo para segurar o pontinho que tinha em mãos.

Vozão com pé direito

Contra o Ceilândia o Ceará também não teve vida fácil. Mas no final conseguiu confirmar o favoritismo e iniciou a Copinha já na liderança de sua chave. Depois de um primeiro tempo extremamente truncado e sem grande brilho, a equipe cearense se soltou na segunda etapa e abriu rápidos 2 a 0. Gols marcados pelo veloz atacante Rick Jhonatan. Restando três minutos para o final, Sales diminuiu o placar e fez o de honra para o time do Distrito Federal.

Na próxima rodada, o grupo terá o jogo mais esperado da chave. Ponte Preta e Ceará se enfrentarão no primeiro domingo do ano (dia 6). Uma vitória pode praticamente selar a classificação do Vozão, enquanto novo tropeço complicará bastante a vida da Macaca. Antes disso, Ceilândia e Andradina também disputarão quem entrará na última rodada ainda com chances de surpreender.