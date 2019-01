Na abertura do Grupo 19 da Copinha, Fortaleza bate Queimadense

O Fortaleza iniciou bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. O Leão do Pici bateu a Queimadense, atual vice-campeã paraibana sub-19, por 2 a 0 nesta quinta-feira (3), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, na abertura do Grupo 19.

Romarinho abriu o placar para o Fortaleza aos 38 minutos do primeiro tempo. Após o intervalo, a Queimadense não conseguiu a reação. Negueba ampliou aos 28 minutos do segundo tempo. E o Leão quase marca aos 40 da segunda etapa, mas um zagueiro do time paraibano salvou em cima da linha.

Na outra partida do grupo, o anfitrião Primavera goleou o Sertãozinho por 3 a 0. Cleisson abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Venâncio e Igor Landelino ampliaram no segundo tempo. Com isso, Primavera está na liderança do grupo, a frente do Fortaleza pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o Fortaleza duela com o Sertãozinho no domingo (6), às 16 horas. A Queimadense joga com o Primavera, às 13h45 do mesmo dia.