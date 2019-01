Avaí faz cinco no primeiro tempo, fecha em sete, e atropela Inter de Limeira pela Copa São Paulo

Se a expectativa da comissão técnica do Avaí era de buscar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a estreia aumentou ainda mais a empolgação. Nesta quinta-feira (3), o Leão da Ilha atropelou a Internacional de Limeira, fazendo 7 a 0 no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, em partida válida pela Grupo 30. Os gols foram marcados por Jonathan, de pênalti, Jô, duas vezes, Kau e Michel no primeiro tempo, com Coutinho e Luan completando na reta final da partida.

Não demorou muito para o Avaí sair na frente. Logo aos 19 minutos, Jonathan cobrou pênalti no canto direito e fez 1 a 0. Quatro minutos depois, após receber cruzamento da direita, Jô apareceu na pequena área e ampliou. Aos 27, o zagueiro Michel finalizou uma cobrança de escanteio de Renato de calcanhar e fez 3 a 0 para o Leão.

O outro zagueiro do Avaí não ficou para trás. Aos 41, Kau pegou rebote do goleiro e completou para transformar a vitória em goleada. Um minuto depois, o artilheiro Jô fez mais um e fechou o placar do primeiro tempo em 5 a 0.

O ritmo avaiano diminuiu, por conta da vantagem no placar, das alterações e também pelo calor e umidade na capital paulista. Já na reta final, Coutinho, que saiu do banco, marcou 15 minutos após entrar em campo e fez o sexto. Três minutos depois, Luan, outro jogador que veio do banco, completou a grande goleada: 7 a 0.

Na abertura dos trabalhos do Grupo, Thailor marcou o gol da vitória dos donos da casa, o Juventus-SP, contra o América-RN.

A próxima rodada da chave é no domingo (6). A Inter de Limeira enfrenta o Juventus às 13h45, enquanto Avaí e América-RN jogam logo na sequência, às 16h. Partidas no horário de Brasília.