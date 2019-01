Bahia estreia com vitória sobre o Boavista-RJ na Copinha

O Bahia estreou com vitória de 3x1 em cima do Boavista - RJ na 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida aconteceu nesta quinta-feira (3), no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga (SP), sede do Grupo 12 da Copinha.

O jogo começou agitado. Logo aos quatro minutos, Pablo cruzou para Caíque, que, de cabeça, marcou o primeiro gol do Tricolor Baiano. Aos sete minutos, o Verdão de Saquarema empatou o jogo, com gol de Luís Felipe.

Já no primeiro minuto do segundo tempo, Pablo colocou a equipe baiana novamente na frente e, aos 41 minutos, Douglas ampliou a vantagem, marcando o terceiro gol do Bahia.

Os outros clubes da chave, Taquaritinga e Guarani, empataram por 1x1. Com os resultados da rodada, o Bahia está na liderança do Grupo 12, com 3 pontos.

O próximo compromisso do Tricolor de Aço é dia 5 (sábado), às 11h, contra o Guarani. Já o Boavista enfrenta o Taquaritinga, dono da casa. Ambas as partidas irão acontecer novamente no Taquarão.