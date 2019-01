Diretor Itair Machado esclarece especulações especulações sobre Dedé e Thiago Neves

Na apresentação do elenco do Cruzeiro na tarde desta quinta-feira (3), na Toca da Raposa, o diretor executivo, Itair Machado, concedeu a primeira coletiva de imprensa do ano esclarecendo à imprensa questões de contratação, vendas e planos para 2019.

De início, sobre o meia Thiago Neves, o dirigente do Cruzeiro afirmou que a negociação com o Grêmio nao foi adiante e o atleta renovou com o clube celeste.

"Realmente, teve um proposta para o Thiago Neves. Primeiro a gente tava trocando no Luan (atacante) e quem me procurou foi o Grêmio. E o Grêmio, como demorou para resolver por questões do empresário com o Luan, aí o presidente do Grêmio recuou. O clube gaúcho em momento algum desrespeitou o Cruzeiro e nem o Cruzeiro desrespeitou o Grêmio. Eu fiz proposta pro Luan com autorização do Grêmio e o Grêmio fez proposta para o Thiago Neves para o Murilo e Raniel com autorização do Cruzeiro. Foi tudo dentro da transparência e com os clubes participando. Na reta final, o Grêmio continuou querendo o Thiago Neves pagando em dinheiro e eu liguei para o diretor comunicando que a gente não venderia o Thiago Neves. Reuni com o jogador ontem, por telefone, e agora pessoalmente, o contrato dele foi renovado. Thiago Neves é atleta do Cruzeiro até 2020 e, em 2020, se ele fizer 42 jogos, o contrato renova automaticamente até 2021", esclareceu.

Dedé

Sobre o zagueiro, de 30 anos, que foi eleito um dos melhores da posição na última temporada, Itair Machado cravou que o atleta é inegociável. O jogador esteve no radar do Flamengo nas últimas semanas.

"Dois diretores do Flamengo me ligaram e eu comuniquei que o Cruzeiro não vende o Dedé. A única maneira de tirar o Dedé, é pagando os R$ 330 milhões de reais, de quando nós renovamos. É lógico que ninguém vai pagar isso e se o Cruzeiro quisesse vender, negociaria por um valor. Nesse momento, o Dedé é inegociável.

Arrascaeta

Perguntado se o Cruzeiro tem interesse em adquirir o restante dos direitos econômicos do uruguaio Arrascaeta, que é especulado na europa e também no Flamengo, Itair revelou que nunca chegou uma proposta oficial pelo camisa 10.

"Na verdade nunca chegou uma proposta oficial pelo Arrascaeta, mesmo essa de hoje, o procurador me disse que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje, ele veio, falou que a proposta é do Flamengo e eu não aceitei a proposta. Uma hora depois ele trouxe o atleta e foi muito ríspido com Cruzeiro, levou o jogador embora e o jogador não se reapresentou hoje aqui no Cruzeiro. A nossa parte jurídica vai multar o atleta. Isso já aconteceu alguns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei pra ele que o Cruzeiro tem comando e ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro, sem que haja interesse. Nós estamos aqui para ganhar título, não para ser banco e vender jogador. Com relação ao Flamengo, diretamente eles só fizeram proposta para o Dedé, não fez para o Arrascaeta. O procurador veio de boca e falou que a proposta é do Flamengo", afirmou.

Ainda na reunião citada pelo diretor, o procurador apresentou uma proposta em que Arrascaeta receberia o triplo de salário de que ele recebe no Cruzeiro.

"O Arrascaeta participou da reunião e quase não falou nada, o que é normal por parte dele. O que balança com cabeça do atleta numa situação dessas, é o jogador ganha X aqui no Cruzeiro, está entre os três maiores salários no Cruzeiro. E o Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. Eu acho que neste primeiro momento ele deve estar confuso, mas eu falei pra ele que ele tem contrato com o Cruzeiro até 2021 e clube está em dia com as obrigações fiscais", completou.

Em relação ao lateral-esquerdo Dodô, do Santos, que é cobiçado por vários clubes, Itair Machado disse que o clube em momento algum fez proposta para o atleta.

O Cruzeiro agora segue na pré temporada, já que a equipe do técnico Mano Menezes estreia no Campeonato Mineiro no dia 19, fora de casa, contra o Guarani, de Divinópolis.