Botafogo-SP e Figueirense vencem na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Botafogo-SP estreou com o pé direito na 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No início da tarde desta quinta-feira (3), a equipe de Ribeirão Preto bateu o Itapirense por 3 a 1. Mais tarde, em partida válida pelo mesmo grupo, o

Logo no primeiro tempo, debaixo de um sol de 30°C, o Pantera Negra começou pressionando o Itapirense, mas foi time da casa que saiu na frente do placar, com Caio, aos 16 min de jogo. Desperdiçando chances de ampliar, o Botafogo aproveitou, se reorganizou, e Jonatas Machado empatou a partida após cruzamento. Em seguida, aos 43, Matheus Vinicius fez grande jogada na área e virou o jogo para o time de Ribeirão Preto.

Na segunda etapa, o Botafogo manteve a pegada e ampliou o placar logo aos 14 com Antonio, em jogada de contra-ataque. A partir daí, o pantera negra administrou o placar até o final e agora ocupa a segunda colocação do Grupo 16. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Figueirense, no domingo, às 16h, em busca do topo tabela.

Figueirense goleia CRB

(Foto: Assessoria do Figueirense)

Liderando em campo desde o apito inicial do árbitro, o Figueirense abriu o placar na partida com João Diogo, aos 20, após bela jogada pela direita. Aos 41, a estrela de João Diogo brilhou novamente e ele marcou o segundo dele na partida e o segundo também Furacão do Estreito.

Na etapa final, aos 5, o volante Bruno fez o terceiro para o Figueirense. Com o placar em mãos, o Furacão não diminuiu a intensidade e chegou ao seu quarto gol, marcado pelo meia Lucas, faltando pouco para o apito final do juiz.

Com o resultado, o Figueirense assumiu a ponta do Grupo 16. Se vencer o próximo confronto - contra o Botafogo - a equipe catarinense já crava uma classificação para as fases de mata-mata da Copa SP.

Completando a segunda rodada do grupo, Itapirense e CRB se enfrentam às 13h45, também no próximo domingo.