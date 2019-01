Fluminense se reapresenta para a temporada 2019

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira (03) no CT Pedro Antônio. Antes do trabalho, o técnico Fernando Diniz conversou com os jogadores. Em seguida, fizeram testes físicos e treinaram com bola.

Uma das novidades foi a presença do atacante Luis Felipe. O jogador tem 21 anos e veio do Internacional. Seu contrato tem duração de uma temporada.

Outras novidades foram Matheus Gonçalves, Matheus Ferraz e Bruno Silva, contratados este ano. Robinho, Nathan Ribeiro e Mascarenhas voltaram de empréstimo e também se apresentaram.

Destaques da base também foram promovidos para o elenco profissional. São eles os volantes Caio e Zé Ricardo, o meia Denilson e os atacantes Fernandinho, Marcos Paulo e João Pedro.

As ausências foram de Fernando Neto, Matheus Alessandro e Dodi. Os dois primeiros ainda têm contrato, mas negociam com outros clubes. Já Dodi não tem mais vínculo com o Fluminense, mas negocia um novo contrato.

O treinador Fernando Diniz apresentou novos membros da comissão técnica. São os auxiliares Wagner Bertelli e Marcio Araújo.

Em seu site oficial, o Fluminense divulgou a lista dos jogadores que se reapresentaram:

Goleiros: Marcos Felipe e Rodolfo

Laterais: Gilberto, Igor Julião, Marlon e Mascarenhas

Zagueiros: Digão, Ibañez, Matheus Ferraz, Nathan Ribeiro e Paulo Ricardo

Meio-campistas: Airton, Bruno Silva, Caio Daniel, Denilson, Luiz Fernando, Matheus Gonçalves e Zé Ricardo

Atacantes: Everaldo, Felipe, João Pedro, Luciano, Luis Felipe, Marcos Calazans, Marcos Paulo, Matheus Pato, Pablo Dyego, Pedro e Robinho