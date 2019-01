Internacional goleia Trem-AP na estreia da Copa SP

A primeira rodada do grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Junior foi de goleada. O Internacional venceu o Trem, do Amapá, pelo placar de 4 a 0, com gols de Brenner, Da Silva, Juliano Fabro e Cesinha.

A primeira etapa foi dominada pela equipe gaúcha, que foi para o intervalo com dois gols de vantagem. Aos 17 minutos, Brenner recebeu na área e, com o gol livre, mandou para dentro, abrindo o placar. O Trem até tentou aproveitar os contra-ataques para igualar o placar, mas foi o Inter que ampliou. Aos 33, Da Silva recebeu lançamento e aproveitou a saída do goleiro para mandar para o fundo do gol.

Logo nos minutos iniciais do segundo tempo, Juliano Fabro marcou o terceiro para o Internacional. O volante chutou em direção ao gol e acertou a trave, na sobra ele tentou novamente e mandou para a rede. Assim como no primeiro tempo, só dava Internacional no ataque. Aos 22 minutos, após troca de passes, a bola ficou com Cesinha, que finalizou de fora da área direto para o gol, ampliando para o Colorado. A goleada deu a liderança do grupo 11 para o clube gaúcho.

Na outra partida do grupo, o Votuporanguense venceu o Batatais pelo placar de 1 a 0. Matheus Gabriel foi o autor do gol da vitória. No sábado, Batatais e Internacional se enfrentam às 13h45. Mais tarde, às 16h, o confronto é entre Votuporanguense e Trem.