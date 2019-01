Atacante Jô e zagueiro William reforçam o Santa Cruz

Correndo atrás das peças solicitadas pelo treinador Leston Júnior, o Santa Cruz segue se reforçando para temporada de 2019. Dessa vez o tricolor do Arruda anunciou mais dois nomes: o zagueiro William de Jesus, que estava no Goiás e o atacante de lado Jô, que por último esteve no Londrina.

Anunciados oficialmente hoje, o dois jogadores inclusive já estão no Recife e treinaram na tarde desta quarta-feira (2) com o restante do elenco coral. William e Jô se juntam aos também já contratados Bruno Ré, Allan Dias, Diego Lorenzi, Luiz Felipe, Lucas Gonçalves, Marcos Martins, Neto Costa, Cesinha e Vitão.

Reforço para o setor defensivo, o zagueiro William tem 22 anos e foi revelado pelo Juventude de Caxias do Sul. Apesar de jovem, o defensor já jogou no Concórdia de Santa Catarina e na Luverdense, onde participou de 26 partidas na Serie B de 2017 e conquistou o título da Copa Verde. Este ano pelo Goiás, entretanto, não chegou a estrear oficialmente e só participou de jogos do time de aspirantes.

Mais conhecido, o atacante Jô possui grande rodagem no futebol brasileiro. Atleta de velocidade e drible, ele tem 29 anos e vai para seu 16º clube na carreira. Como destaque, já vestiu camisas importantes como as de Internacional, Chapecoense, Juventude, Vila Nova e Fortaleza, onde conseguiu o acesso da terceira para segunda divisão no ano retrasado.